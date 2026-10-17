Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bằng sổ đỏ giả và cho vay lãi nặng

Theo đó, vào đầu tháng 9/2026, để có tiền tiêu xài cá nhân nên Thái Thanh Chương, nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chương lên mạng xã hội facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả rồi đem cất giữ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vào ngày 17/9/2026, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa ra 1 GCNQSDĐ giả số AA08942155, được cấp ngày 6/9/2026 của thửa đất số 1042; tờ bản đồ số 50; diện tích 180m2; địa chỉ tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị mang tên Thái Thanh Chương và nói với một người phụ nữ tên Minh là mình cần tiền nên bán.

Vì tin tưởng Chương, nên chị Minh đồng ý mua mảnh đất không có thật này với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận được tiền, hai bên viết “Hợp đồng đặt cọc”, Chương đưa GCNQSDĐ giả cho chị Minh, hẹn ngày 17/10/2026 đi công chứng sang tên.

Đối tượng Thái Thanh Chương (áo đen, bên trái) và Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan Công an - Ảnh: T.Đ

Tiếp đó, vào ngày 29/9/2026, Chương tiếp tục đưa ra 1 GCNQSDĐ giả khác số AA08942156, cấp ngày 12/9/2026 của thửa đất số 144; tờ bản đồ số 08; diện tích 130m2; địa chỉ tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, mang tên Thái Thanh Chương và nói với chị Minh mình cần tiền nên bán.

Vì tin tưởng lần mua trước đó, nên chị Minh đồng ý mua mảnh đất không có thật này với giá 400 triệu đồng và chuyển khoản trước 350 triệu đồng. Sau khi Chương nhận được tiền, hai bên viết “Hợp đồng đặt cọc”, Chương đưa GCNQSDĐ giả và hẹn ngày 5/10/2026 đi công chứng sang tên.

Đấu tranh mở rộng, Chương khai cùng thủ đoạn nêu trên đã lừa đảo thêm 3 bị hại khác với tổng số tiền khoảng 5,6 tỉ đồng.

Mở rộng xác minh các thông tin liên quan, Công an phường Đồng Hới xác định hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Thanh Hải.

Từ ngày 30/3-13/10/2026, Nguyễn Thanh Hải cho Thái Thanh Chương vay tổng cộng 57 lần với tổng số tiền cho vay là hơn 5,6 tỉ đồng, số tiền vay thấp nhất từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 2 bên thống nhất là 50 triệu đồng thì lãi 1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 20.000 đồng/1 triệu/ngày). Lãi suất cho vay gấp hơn 5-51 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thanh Hải là hơn 589 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định hành vi của Thái Thanh Chương đủ các yếu tố cấu thành tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". Hành vi của Nguyễn Thanh Hải có đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ và tài liệu có liên quan đến cơ quan CSĐT, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 16/10, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên.