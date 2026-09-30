Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Các bị can gồm: Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành), lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình vận chuyển, Lâm liên hệ với Hải Anh tham gia và người này đóng giả nhân viên y tế.

Sau khi đón bệnh nhân cùng người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí vận chuyển gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày, 300 nghìn đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khi gia đình trả lại máy sẽ hoàn lại khoản tiền giữ máy, tổng số tiền các khoản này là 5,3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/lọ. Tin tưởng các đối tượng, gia đình đã mua 7 lọ thuốc với tổng số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, số tiền này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Tổng cộng, gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Lâm và Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chi phí dịch vụ trước khi giao dịch; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.