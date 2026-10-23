Khởi tố 2 đối tượng gây rối trật tự

2 đối tượng N.C.A và N.V.T

Theo kết quả điều tra bước đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên chị N.T.T.T (1991, trú tỉnh Đồng Tháp) tát vào mặt N.C.A tại khu vực giao lộ Nguyễn Nghiêm - Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo (phường Đức Phổ, Quảng Ngãi). Bực tức, A. dừng xe đánh chị T. nằm bất động giữa đường. Thấy vậy, N.V.T đến can ngăn rồi xảy ra xô xát với A., gây náo loạn cả khu vực. Hành vi của A. và N.V.T. gây mất ANTT, khiến người dân địa phương và người đi đường bức xúc.