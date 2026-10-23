Khởi tố 2 đối tượng gây rối trật tự
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 22-10 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với N.C.A (1990, trú phường Trà Câu, Quảng Ngãi) và N.V.T (1990, trú xã Khánh Cường, Quảng Ngãi) về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo kết quả điều tra bước đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên chị N.T.T.T (1991, trú tỉnh Đồng Tháp) tát vào mặt N.C.A tại khu vực giao lộ Nguyễn Nghiêm - Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo (phường Đức Phổ, Quảng Ngãi). Bực tức, A. dừng xe đánh chị T. nằm bất động giữa đường. Thấy vậy, N.V.T đến can ngăn rồi xảy ra xô xát với A., gây náo loạn cả khu vực. Hành vi của A. và N.V.T. gây mất ANTT, khiến người dân địa phương và người đi đường bức xúc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-2-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-post359880.html