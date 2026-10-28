Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Qua điều tra xác định, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn (địa chỉ: tổ 01, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do Huỳnh Quốc Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp việc quản lý, điều hành sản xuất bê tông thương phẩm. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Khánh đã thực hiện việc đổ, tập kết chất thải rắn công nghiệp (phế phẩm bê tông) thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên của công ty nhưng không có nền chống thấm, không có mái che mưa nắng, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom, xử lý theo quy định. Sau đó, Khánh đã bán đống chất thải rắn công nghiệp trên cho Phan Minh Thìn với giá là 20.000 đồng/1m3 để vận chuyển đem đi đổ, san lấp cho người khác.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Quốc Khánh và Phan Minh Thìn.

Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 15/8/2026, Phan Minh Thìn đã thuê ông L.Đ.G. (SN 1984, địa chỉ: khu phố Bến Tràm Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) vận chuyển được tổng cộng 13 chuyến xe, với số tiền thuê là 1.500.000 đồng/1 xe/1 chuyến với tổng khối lượng khoảng 400 tấn chất thải công nghiệp (phế phẩm bê tông) đến 2 thửa đất trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để đổ, san lấp mặt bằng thì bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang.

Theo kết quả giám định của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Phân Viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh - Bộ Công an, tổng khối lượng chất thải là chất thải rắn thông thường do nhóm người của Huỳnh Quốc Khánh thực hiện hành vi đổ, thải trực tiếp trên các thửa đất gây ô nhiễm môi trường là 1.900 tấn. Vì thế, ngày 14/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” để điều tra.

Cơ quan Công an bắt quả tang các đối tượng đổ chất thải ra môi trường.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang khuyến cáo: mọi hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đặc biệt, hướng đến phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, trong thời gian tới Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.