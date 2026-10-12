Khởi tố 2 đối tượng đâm trọng thương thành viên Tổ ANTT ở cơ sở

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của ông N.T.T. (thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Ea Wer) bị một đối tượng dùng dao đâm gây thương tích khi đang di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường thuộc thôn 5, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin trình báo, trong lúc ông N.T.T. và một người bạn tên N.T.A. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thôn 5, xã Ea Wer thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một xe máy có hành vi nẹt pô, gây ồn ào. Thấy vậy, ông N.T.T. liền điều khiển xe đi theo để nhắc nhở thì 2 đối tượng lái xe bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng ngồi phía sau rút dao Thái Lan đâm một nhát trúng tay ông N.T.T. rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Ông N.T.T. sau đó được người bạn đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của hai đối tượng (Ảnh Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 1 thuộc Phòng CSHS đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng liên quan là Đặng Hồ Sỹ Vinh và N.T.S. nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, cả hai khai nhận: Trong lúc điều khiển xe máy trên tuyến đường thôn 5 đã có hành vi nẹt pô, gây ồn ào. Khi phát hiện ông N.T.T. điều khiển xe đuổi theo, sợ bị bắt giữ nên khi xe ông N.T.T. vừa áp sát, đối tượng Vinh ngồi phía sau rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát vào tay ông N.T.T. rồi bỏ chạy.