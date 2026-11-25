Thông tin từ Công an phường Trung Tâm (Lào Cai), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố hình sự đối với 2 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Danh tính các đối tượng được xác định là Lò Vân Anh (SN 2002) và Lường Thị Nghĩa (SN 2007) cùng trú tại phường Trung Tâm (Lào Cai).

Trước đó, ngày 20.11, cơ quan chức năng tiếp nhận trình báo của công dân về việc bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn video có nội dung nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp truy vết, sau hơn 1 giờ tập trung xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm.

Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh hoặc video riêng tư, khi gặp tình huống tương tự, cần lưu giữ tin nhắn, tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan.

Đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.