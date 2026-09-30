Khởi tố 2 đối tượng 'chặt chém' người bệnh trên xe cứu thương

Theo thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia) và Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/8/2026, Lâm điều khiển xe dán mác cứu thương cùng Hải Anh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) về nhà tại phường Sầm Sơn. Tại đây, Lâm báo giá cho gia đình các khoản chi phí gồm tiền vận chuyển, thuê máy thở và thiết bị hỗ trợ.

Dù chỉ là sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, Hải Anh vẫn "thay mác" chuyên gia y tế để tư vấn cho gia đình dùng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng, người nhà đã mua 7 lọ thuốc với tổng chi phí 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, bản chất loại thuốc này chỉ là Adrenalin pha dung dịch NatriClorit được các đối tượng thu mua ngoài thị trường với giá vỏn vẹn 4.000 đồng/lọ.

Sau khi "móc túi" thành công người nhẹ cả tin, các đối tượng chia nhau số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Việc khởi tố nhanh chóng 2 đối tượng thể hiện tinh thần xử lý nghiêm minh từ phản ánh của nhân dân, góp phần trả lại sự an toàn cho các chuyến xe cứu thương và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh.