Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, phát hiện website xem phim trực tuyến tên miền “ophim17.cc” có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2022, L.V.S. (SN 1995, trú TP.Quảng Ninh) được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc” với tiền công lên đến 100-150 triệu đồng/tháng. Đối tượng nước ngoài cấp quyền quản trị nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên cho Sơn.

Tống đạt quyết định khởi tố L.V.S. và N.T.G.

Từ những công cụ này, Sơn chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng. Để vận hành website, Sơn đã thuê thêm 6 đối tượng khác tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, tổ chức theo mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài.

Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về qua nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Sau hơn 4 năm hoạt động, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại của nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng.

Admin L.V.S. đang điều hành hoạt động website "ophim17.cc"

Với quy mô dữ liệu đặc biệt lớn, thời gian hoạt động kéo dài, cơ cấu tổ chức có sự phân cấp, cùng việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt tại nước ngoài và có sự điều hành xuyên biên giới, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm tại nhiều địa phương khác nhau trên toàn quốc nên quá trình điều tra lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, việc thu thập, đánh giá dữ liệu điện tử, làm rõ mối liên hệ giữa các cá nhân tham gia trong nước với đối tượng chỉ đạo ở nước ngoài cũng như xác định vai trò của từng đối tượng trong toàn bộ quá trình vận hành hệ thống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Website "ophim17.cc"

Tuy nhiêu, với tinh thần chủ động, quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.S. và N.T.G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.