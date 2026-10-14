Khởi tố 2 đối tượng cắt trộm cáp quang tại khu vực biên giới Ia Nan

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-10, Công an xã Ia Nan phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 tiến hành tuần tra kiểm soát ở khu vực thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) thì phát hiện đối tượng Hà Văn Toàn (SN 1997, trú tại xã Chư A Thai) đang có hành vi cắt trộm cáp quang.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là cáp quang, xe máy, kìm cộng lực và một số vật dụng Toàn sử dụng để trộm cắp.

Các đối tượng đã trộm gần 450 m cáp quang ở khu vực lô cao su vắng vẻ. Ảnh: Mạnh Dũng

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận: Ngoài vụ trộm cắp nói trên, trong tháng 10, đối tượng đã có 3 lần cắt trộm cáp quang cùng tại địa điểm Đội 6 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, Binh đoàn 15) thuộc thôn Đức Hưng.

Trong đó, có 2 lần Toàn đã thực hiện hành vi cùng Lê Tiến Mạnh (SN 1995, trú tại xã Phú Thiện). Sau khi trộm cắp, 2 đối tượng đã mang bán cho các điểm thu mua phế liệu tại xã Đức Cơ và xã Phú Thiện để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 đã khởi tố 2 đối tượng Hoàn và Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Mạnh Dũng

Từ thông tin trên, Công an xã Ia Nan phối hợp cùng Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 bắt giữ đối tượng Mạnh. Qua điều tra xác định, 2 đối tượng đã trộm gần 450 m cáp quang với trị giá gần 20 triệu đồng.