Khởi tố 2 cựu cán bộ xã tự ý bán đất công

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) và Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Cả hai bị can bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2013 - 2018, lợi dụng vị trí công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất công trái thẩm quyền cho một số hộ dân trên địa bàn.

Các khu đất bị chuyển nhượng có tổng diện tích 1.116,2 m², thuộc phạm vi các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị như Chi cục Thuế huyện, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã Trường Sơn.

Dù không có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng, hai bị can vẫn tự ý bán số đất trên cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh, thu tổng cộng 545.860.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Mạnh Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đáng chú ý, số tiền thu được từ việc bán đất không được nộp vào ngân sách nhà nước mà được giữ lại, quản lý nội bộ và để ngoài sổ sách ngân sách. Việc sử dụng khoản tiền này cũng được thực hiện khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, những giao dịch chuyển nhượng trái quy định đã gây thiệt hại trực tiếp cho 4 hộ dân mua đất với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Nguyên nhân là các thửa đất được chuyển nhượng thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, từ những giao dịch mua bán đất công trái thẩm quyền diễn ra trong nhiều năm, không chỉ việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thu được có dấu hiệu sai phạm mà quyền lợi của các hộ dân nhận chuyển nhượng cũng bị ảnh hưởng.

Vụ án hiện tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, trong đó tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến việc chuyển nhượng đất công, quản lý số tiền thu được và trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.