Khởi tố 2 cặp ông bà thông gia trong vụ livestream gây rối tại bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ việc nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1979; Trần Thị Oanh, sinh năm 1983; Đặng Văn Hinh, sinh năm 1975; Trần Xuân Chiến, sinh năm 1974; Trần Thị Thảo, sinh năm 1978.

Sáu người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 17-9-2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc: Khoảng 15h45’ cùng ngày, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự; làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác.

Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất các phòng nghiệp vụ cùng tập trung lực lượng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, nhanh chóng làm rõ và xử lý triệt để vụ việc trên. Đồng thời yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định: Xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh, SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai.

Ngày 17/9/2026, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng, ngày 16/9, Ánh đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai, bác sĩ nói “thai của Ánh bị dị tật nên phải bỏ”.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng, SN 1976, trú tại xã Tam Dương cùng người nhà Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Đặng Văn Hinh

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Xuân Chiến

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đối tượng Trần Thị Oanh

Đối tượng Trần Thị Thảo

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhìn nhận, đây là vụ án có tính chất hy hữu, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng.

Và đây cũng là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng đối với các cá nhân. Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật.