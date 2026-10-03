Khởi tố 2 cán bộ Lạng Sơn làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngân. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Tài nguyên môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Hai bị can gồm Hứa Văn Chinh (SN 1980, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (SN 1987, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường của Trung tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Tài nguyên môi trường là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các bị can bị cáo buộc đã trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ và giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Chinh. Ảnh Công an Lạng Sơn

Khi doanh nghiệp phản ánh kết quả thông số môi trường và đề nghị chỉnh sửa một số thông số cao hơn so với kết quả phân tích ban đầu, các bị can bị cáo buộc đã đồng ý, chỉ đạo nhân viên cấp dưới điều chỉnh kết quả theo yêu cầu mà không thực hiện việc thu mẫu hoặc phân tích lại theo quy định.

Hành vi này dẫn đến việc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu và kết quả quan trắc môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức.

Cơ quan Công an nhận định việc làm sai lệch kết quả quan trắc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giả mạo trong công tác", xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh và Hứa Thị Ngân để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.