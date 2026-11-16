Khởi tố 2 bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của công dân trú tại phường Nùng Trí Cao về việc mua phải giày giả mạo nhãn hiệu Nike tại gian hàng Luki_Store.HN trên sàn thương mại điện tử Shopee. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Nghĩa là chủ gian hàng Luki_Store.HN, hoạt động kinh doanh giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas từ tháng 10/2025. Đối tượng mua giày giả nhãn hiệu từ Nguyễn Đình Ngọc để bán trên sàn thương mại điện tử.

Ngọc đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề sản xuất giày, dép. Quá trình kinh doanh, đối tượng mua các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Asics và giày, dép không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bán lại cho khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 19/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan tại khu đô thị Centa City VSIP, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại kho hàng của Nghĩa 2.692 sản phẩm giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas.

Tại các địa điểm của Ngọc, cơ quan Công an thu giữ 5.260 sản phẩm giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Asics; 350 sản phẩm dép giả mạo nhãn hiệu Adidas; 2.420 sản phẩm giày không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 2.060 sản phẩm dép không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Giày, dép xâm phạm thương hiệu của 2 đối tượng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, các sản phẩm giày, dép in nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Asics thu giữ là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ đi chân tại Việt Nam.

Kết luận định giá tài sản xác định số hàng hóa của Ngọc có tổng giá trị trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có giá trị 1,5 tỷ đồng; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị 422,5 triệu đồng. Đối với Nghĩa, số giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas có giá trị 711 triệu đồng.

Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Ngày 12/11/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành các quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.