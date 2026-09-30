Khởi tố 2 bị can trong vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 16km ở Thanh Hoá

Ngày 30/9, liên quan vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với chi phí hơn 9 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân.

Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh, người đóng giả nhân viên y tế, để tham gia vận chuyển bệnh nhân.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt; 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày; 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm.

Theo Lâm, khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại khoản tiền này. Tổng số tiền các khoản trên là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc với số tiền 4,2 triệu đồng, cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

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