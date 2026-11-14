Khởi tố 2 bị can trong vụ rửa tiền hơn 200 tỷ đồng

Hai bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: S.Đ)

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TPHCM) về hành vi tham gia rửa tiền.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, Tiến và Vũ đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, cả hai sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng. Số tiền này có được từ hoạt động vi phạm pháp luật và chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.

Hành vi của Tiến và Vũ được làm rõ từ việc phát hiện các giao dịch ngân hàng có dấu hiệu bất minh. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản liên tục luân chuyển số tiền lớn.

Quá trình xác minh cho thấy, các tài khoản này liên quan đến tội phạm hoạt động tại Campuchia. Lực lượng chức năng sau đó xác định, triệu tập Tiến và Vũ đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai không thừa nhận hành vi nhưng trước những tài liệu, chứng cứ được thu thập, Tiến và Vũ đã khai nhận việc tham gia rửa tiền.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Vũ và bị chiếm đoạt đến trình báo tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo quy định.