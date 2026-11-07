Khởi tố 2 bị can trong vụ lập dự án bất động sản 'ma', lừa đảo hơn 430 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (thứ 4, bên phải sang) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty, cùng bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án này nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; gặp điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.