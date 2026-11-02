Khởi tố 2 bị can trong đường dây buôn lậu điện thoại gần 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 2 bị can về hành vi buôn lậu điện thoại di động trị giá gần 20 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) về hành vi “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, có dấu hiệu nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và vận chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, thu giữ nhiều điện thoại di động. Đồng thời, lực lượng chức năng truy xét, thu hồi hàng trăm chiếc điện thoại cũ mà Tuấn đã bán ra thị trường. Số điện thoại này mang nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng phần lớn không thuộc diện được phép phân phối tại thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.