Khởi tố 2 bị can trốn thuế trong giao dịch bất động sản

Trước đó, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện việc mua, bán nhiều bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo quy định, hai bị can Thơ và Luyến phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Thơ và Luyến không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, Thơ và Luyến tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi.

Bị can Nguyễn Thị Thơ bị khởi tố về tội “Trốn thuế” trong quá trình mua bán bất động sản. (Ảnh: CAHY).

Cơ quan Công an xác định, theo quy định, hai bị can phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng.

Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện việc chuyển nhượng trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Qua đó, các bị can đã trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.