Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá 'cắt cổ'

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia vận chuyển và đóng giả nhân viên y tế.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra.

Sau khi đón bệnh nhân cùng người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí vận chuyển và dịch vụ đi kèm gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại khoản tiền 3 triệu đồng. Tổng số tiền được thông báo là 5,3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với tổng số tiền 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan Công an, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Vụ án là lời cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng công việc, vị trí hoặc sự tin tưởng của người dân để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chi phí dịch vụ trước khi giao dịch; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.