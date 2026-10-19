Khởi tố 2 bị can liên quan vụ chôn lấp trái phép 300 tấn chất thải

Ngày 19/10, theo thông tin từ cơ quan công an, sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ hoạt động vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép số lượng lớn chất thải công nghiệp tại xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: CAQN

Trong quá trình kiểm tra khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí có dấu hiệu chôn lấp chất thải dưới các lớp đất nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Khi sử dụng máy xúc bóc tách từng lớp đất, cơ quan công an phát hiện nhiều bao tải chứa xỉ nhôm được chôn sâu dưới lòng đất, với tổng khối lượng ước tính khoảng 40 tấn. Đáng chú ý, trong quá trình khai quật, một số đống chất thải xuất hiện hiện tượng bốc khói, kèm theo mùi khét.

Thuê kho xưởng làm nơi tập kết, vận chuyển chất thải đi chôn lấp

Quá trình điều tra xác định Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những người có vai trò chính trong hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Trước đó, Trung bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang đổ hơn 20 tấn chất thải công nghiệp tại địa bàn xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài địa bàn Quảng Ninh về để xử lý không đúng quy định.

Theo cơ quan điều tra, Trung đã thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang để tập kết xỉ nhôm.

Sau khi tiếp nhận chất thải, người này tổ chức vận chuyển bằng xe ben đến nhiều vị trí khác nhau. Hoạt động đổ thải thường diễn ra vào ban đêm, sau đó chất thải được san gạt, phủ đất để che giấu.

Làm việc với cơ quan công an, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác rồi bố trí phương tiện vận chuyển đến các địa điểm để đổ bỏ. Trong một số trường hợp, Trung còn thuê máy xúc thực hiện việc san lấp, chôn lấp chất thải.

Mỗi chuyến xe nhận khoảng 20 triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép bắt đầu từ đầu tháng 4/2026.

Mỗi chuyến xe vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý.

Để thực hiện, Trung phân công nhiều người tham gia các công đoạn, từ tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển cho đến san gạt và chôn lấp chất thải tại hiện trường.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị đổ và chôn lấp trái phép trong vụ việc ước tính khoảng 300 tấn, phân bố tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Theo cơ quan chức năng, việc xử lý chất thải công nghiệp không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân. Hoạt động này còn tác động tiêu cực đến cảnh quan, quy hoạch và môi trường đầu tư tại địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.