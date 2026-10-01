Khởi tố 2 bị can lập Fanpage mạo danh để lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương. Ảnh: BÙI HẢI

Video: Khởi tố 2 bị can lập Fanpage giả danh giáo xứ, lừa đảo tiền từ thiện

Ngày 1-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi (sinh năm 1997) và Đặng Hùng Vương (sinh năm 1996), cùng trú tại TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Cả hai lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (địa chỉ tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (địa chỉ tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Bị can Đặng Hoàng Lợi. Ảnh: BÙI HẢI

Trên các Fanpage này, Vương và Lợi đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Để che giấu danh tính, Vương và Lợi mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, cả hai hướng dẫn những người tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, Vương và Lợi thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế.

Bị can Đặng Hùng Vương. Ảnh: BÙI HẢI

Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, Vương và Lợi chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định Lợi và Vương đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn người trên cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của cả hai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ cho 2 bị can hoặc từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại và các Fanpage giả danh “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.