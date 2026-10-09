Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm để tạo nạc cho hơn 2.300 con lợn thịt

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi lợn của N.H.T tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 2.349 con lợn còn sống, tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc). Số lợn thịt này có giá trị thị trường ước tính hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà H.

Làm việc với cơ quan Công an, N.H.T. và D.T.H. khai nhận đã bàn bạc, mua chất Salbutamol rồi phối trộn vào thức ăn chăn nuôi để cho lợn ăn, nhằm thúc đẩy tăng trọng trong thời gian ngắn, sau đó xuất bán ra thị trường để thu lợi bất chính. Tuy nhiên, khi số lợn thịt trên chưa kịp tiêu thụ, cơ sở chăn nuôi đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các bị can.