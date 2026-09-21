Khởi tố 2 anh em ruột mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương (33 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về các tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Đánh bạc".

Cơ quan Công an cũng khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi, anh em song sinh với Trung Phương) về tội "Đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng với phương thức hoạt động tinh vi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, triệu tập Trung Phương và Nam Phương đến làm việc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn.

2 anh em song sinh mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân rồi lấy tiền đem đi đánh bạc trên mạng. Ảnh Công an Đắk Lắk

Trích xuất dữ liệu từ các thiết bị, Công an phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Các dữ liệu chứa nhiều thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Kết quả điều tra ban đầu xác định số dữ liệu trên được thu thập trái phép từ không gian mạng. Sau đó, Trung Phương phân tích, tổng hợp, phân loại thành từng nhóm theo yêu cầu của khách hàng để bán, thu lợi bất chính.

Để che giấu hoạt động, Trung Phương sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh để trao đổi, giao dịch. Tiền thanh toán được thực hiện bằng tiền mã hóa USDT (khoảng 26.000 đồng/USDT) thông qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đối tượng đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan Công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.