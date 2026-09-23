Khởi tố 2 anh em có hành vi thu thập, mua bán khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân

Cơ quan Công an lấy lời khai 2 đối tượng Trung Phương và Nam Phương. Ảnh: CAĐL

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án: “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương (1993) và Nguyễn Hưng Nam Phương (1993, cùng trú phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) - Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Tiến hành xác minh, Phòng ANM xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng có liên quan là anh em ruột: Nguyễn Hưng Trung Phương (1993) và Nguyễn Hưng Nam Phương (1993, cùng trú phường Buôn Ma Thuột).

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 ĐTDĐ và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều thông tin cá nhân như họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được Trung Phương và Nam Phương thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương về các hành vi: “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”; khởi tố bị can Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi: “Đánh bạc”.

Khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị Trung Phương và Nam Phương thu thập trái phép và rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: CAĐL

Vụ án không chỉ cho thấy tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng mà còn đặt ra yêu cầu mỗi người phải chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin của chính mình. Khi họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ, thông tin tài chính hoặc các dữ liệu cá nhân khác bị thu thập, mua bán trái phép, những thông tin này có thể tiếp tục bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, người dân cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các nền tảng không cần thiết; cảnh giác khi truy cập đường link, mã QR hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc và bảo mật tài khoản.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép hoặc nhận được các yêu cầu đáng ngờ liên quan đến tài khoản, dữ liệu cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.