Khởi tố 17 đối tượng tham gia hỗn chiến

Các đối tượng gây rối đánh nhau bị khởi tố.

Tại đây, các đối tượng đuổi đánh Bùi Hoàng Tuấn Thịnh (2009, trú phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) bị thương. Quá trình xâu ẩu, Tùng cũng bị nhiều người bao vây đánh thương tích. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.