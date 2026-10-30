Khởi tố 17 đối tượng tham gia hỗn chiến
Để giải quyết mâu thuẫn và quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm thị uy, Nguyễn Quang Tùng (2009, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 11 thanh thiếu niên ở các xã Bình Sơn, Đông Sơn, Thọ Phong (Quảng Ngãi) mang theo dao và nhiều loại hung khí đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) tìm đánh nhóm đối phương.
Tại đây, các đối tượng đuổi đánh Bùi Hoàng Tuấn Thịnh (2009, trú phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) bị thương. Quá trình xâu ẩu, Tùng cũng bị nhiều người bao vây đánh thương tích. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-17-doi-tuong-tham-gia-hon-chien-post360220.html