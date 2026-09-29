Khởi tố 17 đối tượng sản xuất phim cổ xúy bạo lực trên mạng xã hội | ATV ngày 29/9/2026

Tại phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiều điều dưỡng, bác sĩ khai đã nhận tiền từ vợ chồng Mai Anh và tạo điều kiện để bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc ra khỏi viện, trong đó có người được đưa tới Sầm Sơn nghỉ mát.