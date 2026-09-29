Khởi tố 17 đối tượng sản xuất phim cổ xúy bạo lực trên mạng xã hội | ATV ngày 29/9/2026
Hà Nội: Giải phóng mặt bằng khu đất dự kiến xây dựng tháp đôi 105 tầng- cao nhất thế giới; Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm nhiều lĩnh vực; Sản xuất, phát tán phim ngắn cổ xúy bạo lực: 17 đối tượng bị khởi tố; Vừa mãn hạn tù, 2 đối tượng lại dùng chiêu chuyển khoản giả để lừa đảo
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-17-doi-tuong-san-xuat-phim-co-xuy-bao-luc-tren-mang-xa-hoi-atv-ngay-2992026-post670227.antd