Khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” sản xuất phim có nội dung cổ xúy bạo lực

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trong số các bị can, Phạm Tiến Mạnh, còn gọi “Thật Mạnh” (sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên); Nguyễn Ngọc Túy (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) và Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987, trú tại Hải Phòng) được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Các bị can khác gồm Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền và Vũ Bá Đằng, được xác định tham gia vào quá trình sản xuất, đạo diễn, quay phim và chuẩn bị đạo cụ.

Nhóm bị can tham gia diễn xuất gồm Nguyễn Văn Dũng, còn gọi “Dũng trọc Hà Đông”; Nguyễn Văn Giang, còn gọi “Giang rồng”; Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên và Phạm Tiến Mạnh.

Theo nội dung vụ việc, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy đã xây dựng kênh YouTube “Đời TV”, tổ chức ê-kíp sản xuất các phim ngắn theo mô-típ giang hồ, xung đột và bạo lực nhằm thu hút người xem, tăng tương tác trên mạng xã hội.

Một số người có lượng theo dõi cao trên mạng xã hội, trong đó có Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Giang, cùng nhiều người khác được mời tham gia diễn xuất.

Các video được xây dựng với nhiều tình tiết về hoạt động băng nhóm, sử dụng hung khí, súng và những cuộc giải quyết mâu thuẫn mang tính bạo lực. Một số tác phẩm được nêu trong quá trình điều tra gồm “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt”, “Phi vụ cuối cùng”.

Cơ quan chức năng cho rằng việc phổ biến những nội dung có tính chất cổ xúy bạo lực, tệ nạn xã hội trên không gian mạng có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, nhất là đối với thanh thiếu niên; đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường văn hóa trên mạng xã hội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Fanpage Bộ Công an