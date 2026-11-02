Khởi tố 16 đối tượng mang hung khí truy đuổi nhau, đập phá xe và đăng video lên TikTok

Ngày 2/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 16 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", liên quan đến vụ truy đuổi, đập phá xe máy và đăng video khiêu khích trên mạng xã hội TikTok.

Nhóm thanh thiếu niên sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm để truy đuổi, đập phá xe máy.

Trong số này, 6 bị can bị bắt tạm giam, 9 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Một bị can hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Theo thông tin từ công an, vụ việc xảy ra khoảng 1h30 ngày 1/7 tại phường Xuân Lộc. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa H.T.Đ (SN 2009, đăng ký thường trú tại TP.HCM, hiện ở khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc) và V.V.H (SN 2009, ngụ khu phố 1, phường Bảo Vinh).

Từ đó, V.V.H rủ rê, lôi kéo khoảng 20 thanh thiếu niên ở các phường Long Khánh, Hàng Gòn, Xuân Lập, Xuân Định, Xuân Bắc và Cẩm Mỹ chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm, đi xe máy tìm nhóm của H.T.Đ để giải quyết.

Các đối tượng mang theo dao rựa, dao tự chế, kiếm Nhật, tuýp sắt hàn lưỡi dao và ná cao su. Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét, giơ hung khí thị uy, gây mất an ninh, trật tự trên đường.

Khi đến đoạn quốc lộ 1 qua khu phố Việt Kiều, phường Xuân Lộc, nhóm của V.V.H phát hiện N.K (SN 2010) điều khiển xe máy chở N.T.K (SN 2008) và G.B. Các đối tượng lập tức hô hoán, truy đuổi khiến xe máy bị ngã. Cả ba người trên xe phải bỏ lại phương tiện, chạy bộ để thoát thân.

Sau đó, V.V.H cùng N.T.V (SN 2007) và P.M.H (SN 2007, cùng ngụ phường Hàng Gòn) dùng dao rựa, dao tự chế và tuýp sắt đập phá, làm hư hỏng xe máy của nhóm bị truy đuổi.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục tập trung tại cầu Thái Thiện trên quốc lộ 1, thuộc khu phố Suối Cát, phường Xuân Lộc. Tại đây, các đối tượng đeo mặt nạ, cầm hung khí chạy xe đảo quanh khu vực cầu, la hét, chửi bới và quay video đăng lên TikTok nhằm khiêu khích đối phương.

Theo công an, hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, không chỉ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người đi đường và những người liên quan.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 16 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.