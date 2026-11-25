Trước đó, khoảng 2h55 ngày 25/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp nhưng không có người trông giữ.

Khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhận thấy phương tiện có dấu hiệu liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật, tổ công tác đã lập biên bản, đưa xe về trụ sở để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, xác định chiếc xe trên có liên quan đến nhóm 20 thanh thiếu niên.

Quá trình điều tra xác định, trước đó, các đối tượng đã tụ tập thành nhiều nhóm, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng và dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường. Những hành vi này không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Trong quá trình di chuyển, các nhóm thanh thiếu niên còn sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, dùng thanh gỗ đập phá xe mô tô để giải quyết mâu thuẫn.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định số bình xịt hơi cay được một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội rồi đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng. Trong đó, có 2 trường hợp trực tiếp sử dụng công cụ hỗ trợ này để tấn công nhóm khác.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường An Cựu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng. Những trường hợp còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.