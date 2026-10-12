Khởi tố 15 thanh niên sau vụ truy đuổi, đánh chém nhau ở Huế

Ngày 12-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 7 bị can bị bắt tạm giam, 8 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-9, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

Đến khoảng 23h30 ngày 21-9, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình trước đó, Hợp cùng những người đi cùng lao vào tấn công.

Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Vụ việc gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bảy bị can bị bắt tạm giam.

Qua vụ việc, cơ quan công an cảnh báo hành vi tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, rượt đuổi và đánh nhau trên đường phố có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các mâu thuẫn cần được giải quyết bằng biện pháp phù hợp, không sử dụng bạo lực hoặc hung khí để trả thù.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; người dân khi phát hiện các nhóm có biểu hiện tụ tập gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trên địa bàn.