Khởi tố 15 thanh niên rượt đuổi, dùng hung khí đánh nhau trên đường phố

Cơ quan công an đã khởi tố 15 thanh niên liên quan đến vụ án, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng. Ảnh: H.Nhung

Chiều 12.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can.

Trước đó, tối 19.9, Nguyễn Văn Hợp (20 tuổi, trú tại phường Thuận Hóa, TP. Huế) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

Đến khoảng 23h30 ngày 21.9, Hợp rủ thêm 3 người khác, mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến khu vực gần đường Trần Duy Hưng (KQH Thủy Thanh, phường Thanh Thủy), nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Nguyễn Văn Hợp cho rằng đây là nhóm người đã đánh mình nên đã cùng các đối tượng trong nhóm lao vào tấn công.

Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Huế cảnh báo hành vi mang theo hung khí, tụ tập thành nhóm, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; người dân khi phát hiện các nhóm có biểu hiện tụ tập gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý.

Công an TP. Huế cảnh báo hành vi mang theo hung khí, tụ tập thành nhóm, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; người dân khi phát hiện các nhóm có biểu hiện tụ tập gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.