Khởi tố 13 đối tượng mang hung khí rượt đuổi nhau trên đường phố

Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến vụ việc các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, rượt đuổi và đánh nhau trên đường phố.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Đáng chú ý, trong số 13 bị can có 7 người dưới 18 tuổi, gồm 2 sinh viên và một học sinh THPT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường Tân Lập.

Trong lúc di chuyển, Hiếu bất ngờ bị một số người dùng đèn pin chiếu vào mặt, đồng thời sử dụng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức vì bị tấn công, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia cùng nhiều loại hung khí khác quay trở lại khu vực xảy ra sự việc để tìm nhóm đối phương đánh trả thù.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm của Hiếu không tìm thấy những người đã tấn công mình nên tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn.

Khi đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, nhóm này phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia ven đường.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, hai nhóm sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.