Khởi tố 13 bị can ở Đắk Lắk vì mang hung khí đánh lộn trên phố

Nhóm bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: S.Đ)

Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trong số này có 7 người dưới 18 tuổi; 2 người là sinh viên và 1 người là học sinh THPT. Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là người cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 7/6, Hiếu điều khiển xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập thì bị một số người chiếu đèn pin vào mặt, dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Sau đó, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia cùng nhiều hung khí khác quay lại địa điểm trên để trả thù.

Không tìm thấy nhóm đã tấn công mình, nhóm của Hiếu tiếp tục di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập. Tại đây, nhóm này phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.