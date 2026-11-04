Khởi tố 12 thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đánh người đi đường

Khởi tố 12 bị can liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, tấn công người đi đường và đập phá phương tiện, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 18/6/2026, N.V.H (SN 2010, trú tại xã Bình Nguyên) rủ rê 18 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo 2 thanh phóng lợn và 2 thanh kiếm Nhật để tìm kiếm, gây sự với người đi đường.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này đã dùng kiếm và phóng lợn tấn công anh N.V.Q (SN 2007, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), gây thương tích, đồng thời đập phá, làm hư hỏng phương tiện của nạn nhân.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Ngày 30/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về cả 3 tội danh, 1 bị can bị khởi tố về 2 tội danh và 10 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 1 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ