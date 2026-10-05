Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại

12 bị can bị bắt giữ gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987, ngụ Cần Thơ); Võ Hoài Nam (SN 2005), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004), Bùi Thanh Hào (SN 2004), Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (SN 2010), Lê Minh Phát (SN 2008), Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Huy (SN 2007, ngụ Tây Ninh); Nguyễn Gia Hân (SN 2009), Hà Tiến Đạt (SN 2009) cùng ngụ Cần Thơ và Trần Hoàng Kịp (SN 2008, ngụ Cà Mau).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 50 con mèo các loại, 2 cân Nhơn Hòa, 55 cái bẫy mèo, 14 túi chứa các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe mô tô, 2 máy đánh lông cùng số tiền mặt 6,7 triệu đồng.

12 đối tượng trong đường dây bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại tại Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Công an xã Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp vật nuôi vào ban đêm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn và các xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây.

Theo điều tra, Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987, thường trú tại TP Cần Thơ) có hoạt động thu mua mèo sống, tập kết tại một địa chỉ trên đường TX39, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh để bán lại. Bình móc nối với một số người để thu mua mèo do trộm cắp mà có.

Từ đây, các đối tượng tiếp tục rủ rê, kết nối thêm người khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành hoạt động trộm cắp, thu gom và tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

Các nhóm thường sử dụng xe mô tô di chuyển đến khu dân cư vào khoảng 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau để tìm và bắt vật nuôi. Theo lời khai, mỗi nhóm có thể bắt trộm khoảng 4-10 con mèo trong một đêm.

Bẫy được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm mèo.

Ngày 8/7/2026, Công an xã Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động của nhóm này. Lực lượng chức năng thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi, 13 điện thoại di động, 7 xe mô tô, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài nguồn mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều người khác để bán lại.

Sau khi tiếp nhận số mèo bị thu giữ, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu. Đến nay, lực lượng chức năng đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân.

Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Công an xã Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh) trao trả mèo cho chủ nhân.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và làm thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi. Kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có.

Cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp mèo, vật nuôi của người dân. Đồng thời, làm rõ vai trò của những người tổ chức, móc nối, thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Mọi hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ để trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi biết rõ do phạm tội mà có đều sẽ bị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.