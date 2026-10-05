Khởi tố 12 bị can trong vụ trộm 2.700 con mèo tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 4/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và một số địa bàn lân cận.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp vật nuôi vào ban đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định nhóm này hoạt động tại nhiều địa bàn, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tài sản của người dân.

Công an xã Đông Thạnh sau đó triển khai lực lượng xác minh, theo dõi, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động cũng như các đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra xác định Lưu Thanh Bình (SN 1987, thường trú tại TP. Cần Thơ) là người thu mua mèo sống, tập kết tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh để bán lại.

Đối tượng Lưu Thanh Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bình móc nối với một số đối tượng để thu mua mèo do trộm cắp mà có. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm các đối tượng khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành đường dây trộm cắp, thu gom và tiêu thụ tại nhiều địa bàn.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe mô tô di chuyển đến các khu dân cư để tìm vật nuôi.

Thời gian hoạt động chủ yếu từ khoảng 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Lợi dụng thời điểm người dân nghỉ ngơi, đường phố ít người qua lại, các đối tượng sử dụng những chiếc bẫy mèo tự chế hoặc mua từ Bình để bắt mèo.

Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực rồi mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm từ 4-10 con mèo trong một đêm.

Thu giữ hàng chục con mèo cùng nhiều tang vật

Ngày 8/7/2026, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe mô tô, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, các đối tượng liên quan được triệu tập để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm đối tượng này cung cấp, Bình còn thu mua mèo từ nhiều đối tượng khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Lực lượng chức năng trao trả các bé mèo về cho chủ nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu. Đến nay, lực lượng chức năng đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân.

Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận, đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh, tìm chủ sở hữu.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi, Công an TP. Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, không vì lợi nhuận mà thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Mọi hành vi móc nối, đặt hàng, cung cấp công cụ để trộm cắp hoặc thu mua, tiêu thụ vật nuôi mà biết rõ do phạm tội mà có sẽ bị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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