Khởi tố 11 người trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng liên tỉnh

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoạt động liên tỉnh, khởi tố 11 người liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây này hoạt động trên internet với số lượng tài khoản lớn, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi.

11 đối tượng bị khởi tố trong chuyên án. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Cơ quan công an xác định L.Đ.H. (SN 1999, trú Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú Bắc Ninh) là những người cầm đầu.

Nhóm này bị xác định lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận học sinh, sinh viên và lôi kéo mở tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, những học sinh, sinh viên đã tham gia còn được thuê tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản rồi bán lại với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản. Hàng nghìn tài khoản được thu mua theo phương thức này.

Theo cơ quan chức năng, số tài khoản sau đó được sử dụng để giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 người ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy tính, gần 500 SIM điện thoại dùng để kích hoạt, nhận mã OTP cùng nhiều thiết bị liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, mở rộng.