Khởi tố 11 người lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 11 người ở nhiều tỉnh, thành phố để điều tra hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm này được xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản rồi bán với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi tài khoản.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng hoạt động trên internet với số lượng lớn. Trong số các tài khoản được thu mua có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Những người tham gia đường dây sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Nhóm người liên quan đến hành vi đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 11 người liên quan. Trong đó, L.Đ.H. (SN 1999, trú tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú TP Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú TP Bắc Ninh) được xác định là những người cầm đầu.

Theo kết quả xác minh, những người cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận học sinh, sinh viên. Từ đó, họ lôi kéo những người này mở tài khoản ngân hàng để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Những người cầm đầu còn thuê chính học sinh, sinh viên đã mở tài khoản tiếp tục rủ bạn bè, người thân mở tài khoản để bán. Cách thức này giúp đường dây tiếp tục tìm thêm nhiều tài khoản thông qua các mối quan hệ của người đã tham gia.

Sau khi thu mua, những người này sử dụng các tài khoản ngân hàng để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9 mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 người ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra theo quy định.

Từ vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định.

Phụ huynh và nhà trường cần thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên trước những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Theo cơ quan công an, tài khoản sau khi được bán có thể bị người khác sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật mà chính chủ không kiểm soát được.