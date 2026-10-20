Khởi tố 11 đối tượng cho vay lãi nặng

Ngày 20/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Các địa bàn được xác định có hoạt động của những đối tượng này gồm xã Lưu Vệ, xã Nông Cống, xã Thắng Lợi, xã Bá Thước, phường Nam Sầm Sơn, phường Đông Sơn, phường Hạc Thành và một số địa bàn khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về tài chính, nhu cầu vay tiền để kinh doanh và chi tiêu cá nhân của người dân tại địa phương cũng như các khu vực lân cận để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Mức lãi suất được xác định từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, cao gấp khoảng 5,45 đến 9,1 lần mức lãi suất giới hạn theo quy định của Bộ luật Dân sự. Qua hoạt động cho vay, các đối tượng bị điều tra về hành vi thu lợi bất chính với tổng số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Danh sách các bị can gồm: Hoàng Anh Đức (sinh năm 1993), trú tại thôn Quảng Phong, xã Lưu Vệ; Nguyễn Bá Hòa (sinh năm 1995), trú tại đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành; Nguyễn Quốc Sang (sinh năm 1991), trú tại xã Bá Thước; Nguyễn Công Văn (sinh năm 1988), trú tại phường Nam Sầm Sơn; Lê Tế Sơn (sinh năm 1999), trú tại khu phố Đông Xuân, phường Đông Sơn.

Các bị can còn lại gồm Trần Văn Cường (sinh năm 1991), trú tại đường Lam Sơn, xã Nông Cống; Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1988), trú tại thôn Xuân Uyên, xã Lưu Vệ; Nguyễn Công Trường (sinh năm 1991), trú tại thôn Thống Nhất, xã Nông Cống; Đồng Văn Chiến (sinh năm 1988), trú tại thôn Hữu Cận, xã Thắng Lợi; Nguyễn Văn Bình (sinh năm 2001), trú tại thôn Thập Lý, xã Thăng Thọ; Cao Văn Thương (sinh năm 1999), trú tại thôn Thái Bình, xã Cẩm Tú.

Hiện các vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng cho vay lãi nặng có thể gây ra những hệ lụy đối với đời sống kinh tế và xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia hoạt động “tín dụng đen” dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng hoặc biết người thân đang vay tiền với mức lãi suất cao trái quy định pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, xử lý.

Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng các điều kiện luật định. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi vay tiền, tìm hiểu kỹ các điều khoản về lãi suất và lựa chọn những tổ chức tín dụng hợp pháp để tránh rơi vào bẫy “tín dụng đen”.