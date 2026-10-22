Khởi tố 10 thanh thiếu niên hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trên livestream

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra ngày 18/7 tại thôn Trại Cúp, xã Bình Tuyền, với các tội danh cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, N.V.M (sinh năm 2008, trú tại phường Xuân Hòa) bị khởi tố về 3 tội danh: Cố ý gây thương tích, theo khoản 2, Điều 134; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo khoản 1, Điều 304; và Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường tại xã Bình Tuyền. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

3 bị can H.K.P (sinh năm 2007), N.Đ.T.L (sinh năm 2010), cùng trú tại phường Xuân Hòa và Đ.G.H (sinh năm 2009, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

6 bị can còn lại gồm N.Đ.A, N.T.D, T.V.S, T.M.H, N.T.N và N.T.G bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 17/7, N.T.G rủ 13 thanh thiếu niên tụ tập, mang theo 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3m. Trong quá trình di chuyển, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của N.T.D qua livestream trên TikTok, sau đó hẹn gặp để giải quyết.

Khoảng 3h ngày 18/7, 2 nhóm gặp nhau tại khu vực Công viên Trại Cúp, ném vỏ chai bia và đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường. Trong lúc xô xát, một số người thuộc nhóm N.V.M vây đánh anh T.V.S, sử dụng phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.