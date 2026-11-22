Ngày 22/11, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 9 bị can.

Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Sơn La và Công an phường Tô Hiệu nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra xô xát, đánh nhau khiến nhiều người bị thương trước cửa một quán karaoke trên địa bàn phường Tô Hiệu (Sơn La).

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: Công an Sơn La).

Cơ quan chức năng đã khẩn trương xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc và vai trò của từng đối tượng liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 0h ngày 19/11, hai nhóm gồm 7 người và 3 người xảy ra mâu thuẫn trước cửa quán karaoke 05 trên địa bàn phường Tô Hiệu.

Các đối tượng thuộc hai nhóm hò hét, sử dụng dao và hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau tại khu vực công cộng, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.