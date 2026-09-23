Khởi tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán LPG (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Đức (SN 1992), Lê Thị Thủy (SN 1994, cùng ngụ phường Phú Lợi); Hồ Sỹ Thiện, Hồ Sỹ Hải (cùng SN 1989, quê Nghệ An); Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, cùng ngụ phường Thuận Giao); Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Các đối tượng Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Ngô Sĩ Mạnh và Hồ Sỹ Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 4/8/2025, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP HCM có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Sang chiết gas trái phép trong nhà xưởng. Ảnh: Công an cung cấp

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM cảnh báo, hoạt động sang chiết LPG trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG không vì lợi ích trước mắt mà mua bán gas giá rẻ, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, qua đó vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Người dân khi mua, sử dụng LPG cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh có uy tín; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình, niêm phong và các thông tin cần thiết trên sản phẩm. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết LPG trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.