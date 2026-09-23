Khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn

Hai đối tượng Ngô Sĩ Mạnh và Hồ Sĩ Hải. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, vận chuyển, tập kết hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các kho, bãi và cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn và tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngày 4/8/2025, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP.HCM có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như: Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…

Ngoài ra, tại đây có khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định. Một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Các bị can gồm: Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ phường Phú Lợi); Hồ Sỹ Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Thị Thủy (SN 1994, ngụ phường Phú Lợi); Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982, ngụ phường Thuận Giao); Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, ngụ phường Thuận Giao); Hồ Sỹ Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ những nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sau đó, LPG được đưa về các kho, xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg và 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Các đối tượng từ trái qua: Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận và Bàn Hữu Nguyên.

Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, một số đại lý vì muốn mua gas với giá thấp hơn nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này tạo đầu ra cho số gas được sang chiết trái phép, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg.

Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng. Các đối tượng được xác định đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ; xác định nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo, hoạt động sang chiết LPG trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Các cơ sở sang chiết gas trái phép thường không bảo đảm yêu cầu về địa điểm, hệ thống thiết bị, quy trình kỹ thuật, điều kiện an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

LPG là loại nhiên liệu dễ cháy. Khi rò rỉ, LPG có thể tạo thành hỗn hợp khí có khả năng bắt cháy, phát nổ nếu gặp nguồn nhiệt, tia lửa hoặc điều kiện thích hợp. Khi xảy ra sự cố, người trực tiếp sang chiết và những người sinh sống, làm việc xung quanh có thể bị bỏng, ngạt khí, chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, việc sang chiết LPG vào các vỏ bình đã qua sử dụng, không được kiểm định hoặc không được kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật có thể dẫn đến rò rỉ khí, hư hỏng van, quá áp hoặc mất khả năng chịu áp lực của bình, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Đối với người tiêu dùng, việc sử dụng gas không rõ nguồn gốc, được sang chiết trái phép còn tiềm ẩn rủi ro do không kiểm soát được chất lượng, khối lượng và mức độ an toàn của sản phẩm; đồng thời gây khó khăn trong việc xác định nguồn cung và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan khi xảy ra sự cố.

Công an TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG không vì lợi ích trước mắt mà mua bán gas giá rẻ, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, qua đó vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Người dân khi mua, sử dụng LPG cần lựa chọn cơ sở kinh doanh có uy tín; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình, niêm phong và các thông tin cần thiết trên sản phẩm.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết LPG trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung và hoạt động sang chiết, kinh doanh LPG trái phép nói riêng; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn