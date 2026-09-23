Khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán gas giả

Ngày 23-9, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm: Lê Văn Đức (sinh năm 1992), Lê Thị Thủy (sinh năm 1994; cùng ngụ phường Phú Lợi, TPHCM); Hồ Sỹ Thiện (sinh năm 1989), Hồ Sỹ Hải (sinh năm 1989; cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Ngô Sĩ Mạnh (sinh năm 1982; ngụ phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1981; ngụ phường Thuận Giao, TPHCM), Lê Xuân Hảo (sinh năm 1982; ngụ tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (sinh năm 1985; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (sinh năm 1974; ngụ phường Bình Dương, TPHCM) và Trần Văn Hoài Hận (sinh năm 1985; ngụ xã Bàu Bàng, TPHCM).

Công an TPHCM khởi tố các bị can liên quan để điều tra. Nguồn: CATP

Trước đó, ngày 4-8-2025, kiểm tra kho xưởng tại tổ 19 (khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện hoạt động sang chiết LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng, hay còn gọi là khí gas) trái phép từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình gas.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng lượng lớn vỏ bình mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas. Cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh và hoạt động sang chiết theo quy định.

Từ Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng mua khí gas trôi nổi, không hóa đơn, chứng từ, rồi đưa về kho xưởng sang chiết trái phép vào các bình loại 6kg, 12kg, 45kg mang nhãn hiệu của các doanh nghiệp hợp pháp. Số gas giả này được bán cho các đại lý muốn mua giá rẻ hoặc tiêu thụ trực tiếp ra thị trường.

Một số đại lý muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Theo Công an TPHCM, hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Ngô Sĩ Mạnh, Hồ Sĩ Hải (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Tính đến khi bị phát hiện, đường dây này đưa ra thị trường hơn 505.000 kg khí gas (tương đương 42.083 bình gas loại 12kg), tổng trị giá tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.

Hệ thống sang chiết gas giả quy mô lớn bị phát hiện. Ảnh: CATP