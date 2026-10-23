Khởi tố 10 bị can trong đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ, thu lời bất chính gần 3 tỉ đồng

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Công an Thành phố Hà Nội ngày 23/10 cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình truy xét, xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook "Hỗ trợ việc làm". Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1993, trú tại P1101 chung cư Tô Ký Tower, phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Anh Hào (sinh năm 1995, trú tại C7-25 chung cư Prosper Plaza, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các Sở, ngành, trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng.

Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào chào bán văn bằng giả với giá từ 1-2 triệu đồng/sản phẩm.

Để phục vụ sản xuất, các đối tượng cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1993, trú tại P1806 tòa A1 chung cư Tham Lương, Thành phố Hồ Chí Minh) được thuê với chi phí 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố, Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1971, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988, trú tại Đồng Nai - nhân viên giao hàng Nhất Tín), Hoàng Văn Nam (sinh năm 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (sinh năm 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (sinh năm 1994, trú tại Lạng Sơn) phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000đ đến 300.000đ/đơn hàng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu đã móc nối với Đ.H.D (sinh năm 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội; Giảng viên đại học) và T.T.T (sinh năm 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh; Giảng viên đại học) để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỉ đồng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức" (theo Điều 341 Bộ luật Hình sự).

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng: Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.