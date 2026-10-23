Khởi tố 10 bị can trong đường dây làm giả hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ

Liên quan đến vụ án trên, ngày 23/10, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can gồm: Hoàng Văn Đạt (SN 1993, ở chung cư Tô Ký Tower, phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh); Hoàng Văn Dũng (SN 1993, ở chung cư Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Trần Anh Hào (SN 1995, ở chung cư Prosper Plaza, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Văn Hùng (SN 1971, ở phường Hiệp Thành, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Tình (SN 1988, ở phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai); Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Minh Tưởng (SN 1994) và Hoàng Văn Nam (SN 2004) cùng ở phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can: Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, giảng viên khoa tiếng Anh, Trường Đại học ngoại thương) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại tổ 6, Nam Trung, phường Vanh Danh, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Ban Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh).

Các đối tượng trong vụ án.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 2 máy in đen trắng, 2 máy in màu, 2 máy khắc dấu, 2 máy dập cán dấu, 2 máy photo, 5 laptop, 3 máy tính bàn, số lượng lớn con dấu giả của hàng trăm đơn vị các sở, trường THPT, cao đẳng dạy nghề, đại học, dấu tên, dấu chức danh, dấu văn phòng công chứng.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải các nội dung nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ các loại trên các hội nhóm mạng xã hội facebook. Đối tượng sử dụng các số điện thoại 0936257404 và 0899836768 để liên hệ.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện các số điện thoại trên được gắn trên nhiều trang web quảng cáo làm văn bằng, chứng chỉ giả và gắn quảng cáo trên trang Facebook được lập từ nhiều năm trước. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức có hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng; thời gian bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024 với địa bàn hoạt động trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, ngày 22/7, Phòng An ninh mạng đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng.

Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét nơi hoạt động của các đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án, tổ trinh sát của Phòng An ninh mạng đã nhanh chóng triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; trinh sát kỹ thuật, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng xác định được vị trí nơi hoạt động của các đối tượng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chuyên án, ngày 24/9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai lực lượng đến các tỉnh, thành phố gồm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh đấu tranh, bắt giữ các đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt; Trần Anh Hào.

Đây là 2 đối tượng cầm đầu, cùng nhau bàn bạc góp tiền trang bị các thiết bị phục vụ việc làm giả văn bằng, chứng chỉ và thiết kế xây dựng website để chào hàng, liên hệ các đối tượng tại các tỉnh thành để giao sản phẩm, giá bán chào hàng dao động từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng sản phẩm.

Đồng thời, làm rõ đối tượng giúp việc cho Đạt và Hào là Hoàng Văn Dũng. Đối tượng có nhiệm vụ cắt phôi, ép plastic, photo, đóng dấu, công chứng các con dấu do Hào và Đạt làm sau đó giao tài liệu cho shipper (số tiền trả lương mỗi tháng cho Dũng là 6 triệu đồng/tháng).

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Để việc giao hàng được thuận lợi, thông suốt, đảm bảo an toàn, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, Đạt và Hào đã móc nối, liên kết, xây dựng hệ thống phụ trách shipper tại các tỉnh thành và giao đầu mối phụ trách gồm các đối tượng: Đỗ Văn Hùng, phụ trách giao hàng khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; được trả hoa hồng từ 200 – 300 nghìn đồng/đơn hàng; Nguyễn Văn Tình, nhân viên giao hàng Nhất Tín được trả hoa hồng từ 100 – 200 nghìn đồng/đơn hàng. Các đối tượng gồm Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Quốc Lập phụ trách giao hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, được trả hoa hồng từ 150 – 300 nghìn đồng/đơn hàng.

Quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Công an xác định đối tượng Đạt và Hào còn móc nối với số đối tượng là cán bộ, giảng viên đại học gồm Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa để làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Tính đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm đối tượng đã làm giả và bán ra thị trường trên 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Qua lấy lời khai và rà soát các giao dịch mua bán, tổ công tác xác định trước mắt 20 đối tượng có hành vi mua văn bằng, chứng chỉ giả.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an TP Hà Nội cho biết: Việc làm giả, mua bán văn bằng chứng chỉ không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất công bằng xã hội trong việc tuyển dụng lao động và việc làm, sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp, chất lượng chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống cũng như tinh thần của người lao động.

Một số đối tượng điều hành cơ sở Mầm non tư thục đã sử dụng các văn bằng chứng chỉ giả để hợp thức hóa hồ sơ, hợp đồng lao động cho những cá nhân không qua đào tạo nhằm đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục. Tuy nhiên các giáo viên này không có chuyên môn sư phạm, không được đào tạo kĩ năng ứng phó với sự cố hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình trông giữ trẻ điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến an toàn và sự phát triển của trẻ, dẫn đến hậu quả đã xảy ra một số vụ bạo lực trẻ em tại cơ sở mầm non.

Việc khám phá thành công chuyên án đã đánh sập đường dây làm giả, mua bán văn bằng chứng chỉ giả, tập trung tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên khắp cả nước gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, đối tượng tham gia đường dây thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội, thậm chí có học hàm, học vị cao, có vị trí công tác trong ngành giáo dục với trên 1.500 văn bằng, chứng chỉ đã bán ra ngoài thị trường… Quá trình điều tra đã cho thấy rõ sơ hở, thiếu sót trong quy trình rà soát, đánh giá, tuyển dụng và buông lỏng công tác hậu kiểm của đơn vị tuyển dụng.