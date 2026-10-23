Khởi tố 10 bị can trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô lớn trên không gian mạng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lập hàng loạt website rao bán bằng cấp giả

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo để đăng tải thông tin nhận làm giả giấy tờ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo dịch vụ làm giả giấy tờ như bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.comvà trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/9/2026, lực lượng Công an huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 4 tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Để tổ chức hoạt động, Đạt và Hào bàn bạc, góp vốn mua sắm máy in màu, máy khắc dấu, máy dập dấu, máy photocopy, máy tính cùng hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng.

Các đối tượng quảng cáo, chào bán văn bằng, chứng chỉ giả với giá từ 1 đến 2 triệu đồng/sản phẩm.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả và các phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đạt và Hào còn thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh) với mức tiền công 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các công đoạn cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và bàn giao tài liệu giả cho đơn vị vận chuyển.

Nhằm che giấu hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng thiết lập mạng lưới giao nhận tại nhiều địa phương. Trong đó, Đỗ Văn Hùng (SN 1971), Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Hoàng Văn Nam (SN 2004), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994) tham gia vận chuyển, giao nhận các loại giấy tờ giả, được hưởng hoa hồng từ 100.000 đến 300.000 đồng/đơn hàng.

Hai giảng viên đại học bị khởi tố

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định nhóm cầm đầu còn móc nối với Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh), đều là giảng viên đại học, để cung cấp, làm giả văn bằng, chứng chỉ theo nhu cầu của sinh viên.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn làm rõ 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả và thu giữ 54 tài liệu giả các loại.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Văn Nam.

Hai bị can Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh báo nguy cơ từ việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt khi người sử dụng bằng giả làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn và trách nhiệm cao.

Đáng lo ngại, quá trình điều tra cho thấy một số cơ sở mầm non tư thục đã sử dụng bằng cấp giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục, thậm chí đe dọa sự an toàn của trẻ em.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ trong quá trình tuyển dụng, quản lý nhân sự.

Người dân không tham gia mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả dưới bất kỳ hình thức nào, tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể xảy ra.