Khởi tố 10 bị can trong đường dây chứa mại dâm tại các cơ sở massage

Những người liên quan được tập trung để phục vụ công tác xác minh, điều tra hoạt động mại dâm tại các cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác quản lý địa bàn, thu thập tài liệu và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, gồm: H.G. 1 tại khu phố Suối Cao A, phường Gia Lộc; H.G. 2 tại khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu; T.T.N. tại ấp 4, xã Truông Mít; T.C. tại khu phố An Bình, phường An Tịnh; T.H.7 tại ấp Lộc An, xã An Ninh và N.Y tại khu phố An Quới, phường Trảng Bàng.

Tại cả 6 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên quản lý tổ chức bán vé để nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay trong các phòng massage, với giá 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 nhân viên quản lý, gồm: Nguyễn Văn Chậm (44 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Vĩnh Long (39 tuổi, quê xã An Lục Long, Tây Ninh), Đỗ Minh Hải (19 tuổi, quê thành phố Cần Thơ), Lê Tấn Nghĩa (29 tuổi, quê Vĩnh Long), Phan Hoàng Khan (23 tuổi, quê thành phố Cần Thơ) và Phạm Văn Sinh (25 tuổi, quê thành phố Hải Phòng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2025, Phạm Văn Thủy (37 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh) thuê mặt bằng mở cơ sở massage T.T.N. tại xã Truông Mít để kinh doanh. Sau đó, Thủy tiếp tục thuê địa điểm mở cơ sở H.G. 1 tại phường Gia Lộc, giao Nguyễn Thị Ngọc Giào (27 tuổi, quê xã Tràm Chim, Đồng Tháp) đứng tên.

Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang cơ sở kinh doanh dịch vụ massage liên quan đến hoạt động chứa mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Đến tháng 7/2025, Thủy hùn vốn với Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, quê xã Linh Quang, thành phố Hải Phòng) mở thêm cơ sở massage T.C. tại phường An Tịnh. Tại mỗi cơ sở, Thủy thuê người làm quản lý, bán vé massage kèm bán dâm cho khách.

Hoàng Văn Bốn (38 tuổi, quê xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) từng làm quản lý tại cơ sở H.G. 1 của Thủy từ tháng 1 đến tháng 8/2026. Thấy hoạt động này mang lại lợi nhuận cao, Bốn nghỉ làm, thuê mặt bằng mở cơ sở massage N.Y để kinh doanh riêng và thuê Phạm Văn Sinh làm quản lý.

Để có đủ tiếp viên phục vụ khách, các chủ cơ sở thỏa thuận, giao những người quản lý liên lạc, điều chuyển tiếp viên giữa các cơ sở khi cần. Với mỗi vé bán dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên được hưởng 500.000 đồng.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, 10 người liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người này về tội chứa mại dâm. Vụ việc đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.