Khởi tố 1 bị can trong vụ án bé trai người Nhật bị hút vào thành bể bơi tại khu du lịch Mũi Né

Vị trí bé trai Yukiji bị hút vào thành bể bơi trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Quyết định Khởi tố bị can số 528/QĐ-VPCQCSĐT của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 1/7/2026 cho biết có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1961, ngụ tại TPHCM, đã có hành vi Vi phạm Quy định về hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan này đã khởi tố bị can Nguyễn Quốc Quân về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/8/2026, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn Quyết định này.

Lưng của nạn nhân với các vết bầm tím sau khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra sự việc.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác vui chơi tại hồ bơi Sông Lười nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.

Khoảng 10h35 cùng ngày, có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được, phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.

Tấm lưới và lỗ hút bên hông hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022. Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.

Công an tỉnh Bình Thuận đã rút hồ sơ lên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Sau đó, cơ quan này đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa có kết quả trưng cầu giám định và chưa có kết quả tương trợ tư pháp theo yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng hết thời hạn điều tra.

Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm.

Từ Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra thông báo số 78/TB - VPCQCSĐT về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" vào ngày 15/1/2025.

Vào tháng 3/2025, cơ quan này đã thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết. Theo đó, tội danh ban đầu là "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" theo Điều 129 Bộ luật Hình sự, được thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trong văn bản đề ngày 23/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ án trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 6501A/QĐ-VPCQCSĐT. Lý do là Cơ quan CSĐT đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Vào thời điểm đó, văn bản cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án sau một thời gian tạm đình chỉ điều tra.

Vị trí nơi cháu bé gặp nạm. Ảnh: Liên Trần

Trước đó, gia đình nạn nhân đã có Đơn cứu xét khẩn cấp gửi các lãnh đạo cấp cao xem xét có hướng chỉ đạo các Cơ quan có thẩm quyền khởi tố bị can đối với Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Đơn vị thiết kế và Đơn vị thi công, vận hành hồ bơi sông Lười trong vụ án hình sự này.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ án này tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất.