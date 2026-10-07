Khơi thông vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ tại Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8.

Theo thông tin từ Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), đơn vị này đang nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và các quỹ đầu tư mạo hiểm tại địa phương, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, phát triển sản phẩm, thương mại hóa công nghệ và mở rộng thị trường.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng, cho biết, các thiết chế đầu tư được định hướng vận hành chuyên nghiệp, minh bạch, có cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp. Đối tượng ưu tiên là doanh nghiệp có nền tảng công nghệ, mô hình kinh doanh rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây vẫn là nội dung đang xây dựng, chưa phải cơ chế đã vận hành.

Khung pháp lý về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương đã được quy định tại Nghị định số 264/2025/NĐ-CP.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các quỹ nhằm thu hút nguồn lực xã hội vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và dự án có tiềm năng tăng trưởng đột phá.

Hoạt động đầu tư có thể thực hiện thông qua góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư vào các quỹ khác theo quy định.

Các quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro có kiểm soát; ưu tiên công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ chiến lược và phát triển bền vững.

Việc đã có quy định về tổ chức, quản lý quỹ là nền tảng pháp lý; còn thời điểm vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cuối tháng 12/2026 hiện được nêu ở mức dự tính.